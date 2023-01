Incendio capannone con tetto eternit a Umbertide

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 25 GEN - Anche personale dei vigili del fuoco specializzato in ambito Nbcr, Nucleare, biologico, chimico e radiologico è intervenuto a Umbertide per l'incendio di un capannone con il tetto in Eternit e quindi a rischio amianto. Allertata anche l'Arpa.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco Città di Castello con due mezzi con in supporto due squadre dalla sede centrale di Perugia. Nessuna persona risulta comunque coinvolta. (ANSA).