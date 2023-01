Chiude in casa l'amica che rifiuta le sue avance

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Ha chiuso in casa una conoscente dopo che la stessa aveva rifiutato le sue avance sessuali, ma la donna ha chiesto aiuto e l'uomo è stato denunciato per sequestro di persona. E' successo in un appartamento di Corciano.

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti sul posto a seguito di una chiamata al Numero unico di emergenza europeo. Hanno bussato alla porta dell'appartamento, constatando che risultava chiuso a chiave dall'interno. Dopo qualche minuto, il padrone di casa - successivamente identificato come un cittadino straniero, di 34 anni - ha aperto la porta consentendo l'accesso ai poliziotti.

La donna ha riferito loro di essere andata a casa dell'amico per recuperare alcuni oggetti che aveva lasciato nell'appartamento, ma una volta entrata nell'abitazione, il 34enne, dopo aver tentato della avance, da lei respinte, aveva serrato la porta per tentare - sempre secondo il suo racconto - di avere un rapporto sessuale.

L'uomo aveva poi nascosto la chiave della porta inducendo la 27enne a mandare un messaggio ad alcuni amici per chiedere aiuto. Questi ultimi avevano quindi chiamato la polizia.

Il 34enne - riferisce la questura - ha invece spiegato di avere una relazione con la donna, confermando di aver chiuso la porta a chiave ma che l'avrebbe riaperta se la stessa glielo avesse chiesto.

Dopo essersi sincerati delle condizioni di salute della donna e aver constatato che non necessitava di cure mediche, gli agenti hanno informato la 27enne delle facoltà di legge. Il 34enne, come detto, è stato denunciato. (ANSA).