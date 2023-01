Startup punta a allevamento di mosche soldato in Umbria

Ad inizio 2024, in Umbria, nascerà il primo allevamento italiano di larve di mosca soldato (Hermetia illucens) su scala industriale: è l'obiettivo di BugsLife, startup innovativa che sviluppa, mediante l'allevamento di questo insetto, pacchetti tecnologici completi per la trasformazione (bioconversione) di sottoprodotti alimentari dell'agroindustria in prodotti ad alto valore aggiunto quali proteine sostenibili per l'alimentazione animale e fertilizzanti organici. Anche in Italia, infatti, l'ultima frontiera degli allevamenti green sono quelli delle mosche soldato, al centro dei progetti di economia circolare grazie alla capacità delle larve di creare valore a partire dagli scarti alimentari. Le tecnologie BugsLife impiegano così pratiche di economia circolare su scala industriale per produrre materie prime ad alto valore aggiunto. Inoltre, le energie termiche utilizzate sono di recupero da processi industriali esistenti.