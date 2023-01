Donna denuncia violenza mentre torna a casa dopo il lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 24 GEN - Ha denunciato di essere stata seguita da uno sconosciuto mentre tornava a casa, nel centro di Perugia, dopo il lavoro e quindi improvvisamente aggredita e violentata, una italiana di poco più di 30 anni che si è rivolta alla polizia. L'episodio è riportato oggi dal Messaggero e ora ricostruito in una nota della Questura.

Gli agenti, nelle prime ore dello scorso 20 gennaio, sono intervenuti nel centro del capoluogo presso il domicilio di una donna per una segnalazione di violenza sessuale. La donna ha riferito ai poliziotti quanto successo, spiegando che l'aggressore si era poi dato alla fuga.

Dopo essere stata accompagnata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, la donna si è recata in questura per sporgere formale querela per i fatti accaduti.

Sono in corso accertamenti della squadra mobile per ricostruire quanto successo. (ANSA).