Rettore Università Perugia, grandi risultati di comunità

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Ha parlato di un 2022 con "risultati importanti" ottenuti "da una grande comunità", per i quali ha espresso "grande soddisfazione", il rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno accademico.

Cerimonia alla quale partecipa la ministra dell'Università Anna Maria Bernini.

Nell'aula magna ci sono anche i presidenti della Regione Donatella Tesei e dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, insieme al sindaco Andrea Romizi.

"Numeri importanti che ci incoraggiano sulla strada intrapresa" ha sottolineato il rettore parlando dei risultati ottenuti nell'ultimo anno. "Ci dicono - ha aggiunto - che questo Ateneo può e deve essere un punto di riferimento per il territorio e per il Paese ma anche per una dimensione internazionale". (ANSA).