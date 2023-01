Martedì scuole chiuse a Perugia e Terni

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Scuole chiuse domani, martedì 24 gennaio, a Perugia e Terni a causa del maltempo con nevicate intense che ha interessato gran parte dell'Umbria e per il rischio gelate. La decisione è stata annunciata dai due Comuni.

Sono comunque diverse le zone dove non si terranno le lezioni.

Tra queste Spoleto, Norcia, Cascia, Foligno (in occasione del patrono), Gualdo Tadino, Assisi e Marsciano. (ANSA).