Individuate in Umbria sotto varianti Kraken e Orthrus

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - Individuate anche in Umbria le sotto varianti Kraken, tre casi, e Orthrus, due, del virus che provoca il Covid. Sono emersi dal sequenziamento fatto la settimana scorsa dal laboratorio di riferimento regionale dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

"Si tratta di sotto-lignaggi che derivano dalla variante Omicron BA.2 già diffuse in Usa e molti altri Paesi europei" spiegano i ricercatori in una nota diffusa dalla Regione.

I casi individuati appartengono sia ai distretti di Usl Umbria 1 che 2.

Dei soggetti con infezione da Kraken nessuno è ricoverato, uno non è vaccinato e due sono vaccinati con sole tre dosi.

I due soggetti con Orthrus - spiega ancora la Regione - sono entrambi anziani, vaccinati con tre o quattro dosi e uno dei due (tre dosi, molto anziano) è ricoverato.

Nell'ultima indagine dell'Istituto superiore di sanità, del 10 gennaio, cui l'Umbria come sempre ha partecipato, Kraken e Orthrus - si ricorda ancora nella nota - erano risultate in crescita a livello nazionale. La variante XBB.1.5, caratterizzata dalla mutazione addizionale S486P nella proteina spike, ha mostrato un importante vantaggio di diffusione negli Stati uniti rispetto alle varianti circolanti, ma al momento non risultano evidenze correlabili ad una maggior severità della infezione.

Anche per la variante CH.1.1, stime preliminari condotte nel Regno unito hanno evidenziato un vantaggio di crescita rispetto alla variante Omicron BA.5 sotto-lignaggio BQ.1.1 (Cerberus), fino ad oggi prevalente in Italia e in Umbria. (ANSA).