In Commissione ratifica intesa Conferenza delle Regioni

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - La prima Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per iniziare l'esame del disegno di legge della Giunta regionale denominato "Ratifica dell'intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome". Ad illustrare l'atto ai commissari è stata la presidente Donatella Tesei.

Il ddl ratifica l'intesa sottoscritta il 6 dicembre 2022 da tutti i presidenti delle Regioni italiane per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Infatti la Conferenza, che è un organismo di coordinamento politico per discutere, valutare e trovare un'intesa su atti governativi, è stata istituita nel 1981 e finora ha agito senza una chiara istituzionalizzazione. Con questa intesa - si legge in una nota di Palazzo Cesaroni - diventa una forma istituzionale di raccordo politico stabile e strutturato, che ha come principali finalità il confronto tra Regioni su questioni di comune interesse, la diffusione delle migliori pratiche e l'elaborazione di posizioni comuni da rappresentare principalmente al Governo italiano, al Parlamento e alle istituzioni europee.

La Conferenza ha il compito di promuovere la definizione di proposte, posizioni comuni ed iniziative, esprimere pareri su temi di interesse delle Regioni e delle Province autonome, per rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione europea; svolgere attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni e in tutte le sedi di concertazione interistituzionale; promuovere il raccordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali a livello nazionale ed europeo; promuovere il raccordo e le intese per la cooperazione istituzionale tra le Regioni e Province autonome, per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze e funzioni.

Per le funzioni di segreteria, la Conferenza si avvale del supporto operativo, tecnico e giuridico del Centro Interregionale Studi e Documentazione (Cisnedo). Il finanziamento della Regione al Cinsedo avviene con l'erogazione di una quota associativa. (ANSA).