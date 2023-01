Bernini, per medicina serve apertura sostenibile

(ANSA) - PERUGIA, 23 GEN - "La facoltà di medicina non può essere né chiusa-chiusa ne è aperta-aperta, bisogna andare verso un'apertura sostenibile e programmata che tenga conto del mercato del lavoro": lo ha affermato la ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, parlando con i giornalisti alla fine della cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli studi di Perugia.

Numero chiuso sul quale, ha ricordato Bernini, si sta lavorando. "Devo dire - ha sostenuto - che si tratta della presa d'atto di una necessità perché lasciare disoccupati gli studenti non è certamente quello che vogliamo. Vanno dati numeri esatti sulle esigenze che hanno non solamente le strutture sanitarie ma magari anche gli enti di ricerca e le industrie farmaceutiche.

Stiamo cercando di capire - ha concluso Bernini - qual è il mercato di riferimento e quali sono i modi migliori per traghettare gli studenti". (ANSA).