Marcia pace Perugia-Assisi di notte contro guerra in Ucraina

(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - Sarà una Marcia della pace per la prima volta tutta di notte quella in programma da Perugia ad Assisi il 24 febbraio in occasione del secondo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. La partenza è prevista alle 24 e l'arrivo alle 6 della mattina successiva. "Nel freddo della notte, marceremo portando, ciascuno, il volto di una delle vittime, una fiaccola e la domanda incessante di pace" annunciano gli organizzatori. "La guerra è una follia! un crimine! uno scandalo! Guai alla rassegnazione! Guai a farne un'abitudine!" aggiungono.

"In occasione di questo tragico anniversario - spiega il comitato organizzatore della Perugiassisi -, sentiamo il dovere di organizzare una nuova manifestazione per la pace, in solidarietà con le vittime innocenti di questa e di tutte le altre tragiche guerre che continuano a devastare la famiglia umana e il pianeta. Nella notte fredda e scura che stiamo attraversando, ciascuno di noi, nel suo piccolo, è chiamato a fare come i lampadieri che, camminando innanzi, tengono la pertica rivolta all'indietro, appoggiata sulla spalla, con il lume in cima". (ANSA).