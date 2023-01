Incidente di caccia a Spoleto, morto un uomo

(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - Incidente di caccia sabato mattina nella zona di Spoleto, in seguito al quale è morto un uomo, del posto.

Sulla dinamica dell'accaduto sono ancora in corso accertamenti, da parte della polizia. L'incidente è avvenuto in una zona molto impervia.

Secondo le prime informazioni, il cacciatore sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile, ma le modalità dell'accaduto sono al vaglio degli investigatori. L'uomo è stato soccorso dai sanitari ma è morto poco dopo. (ANSA).