Celebrato 45/o anniversario dalla morte appuntato Dionisi

(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - Si è tenuta sabato mattina presso il distaccamento della polizia stradale di Castiglione del Lago, la cerimonia commemorativa del 45/o anniversario dalla morte dell'appuntato della polizia di Stato, Medaglia d'oro al valor civile, Fausto Dionisi, deceduto a Firenze il 20 gennaio 1978 durante il tentativo di fermare l'azione di un commando armato di terroristi di Prima linea.

All'evento, nella caserma a lui dedicata, hanno preso parte, oltre alla figlia della Medaglia d'oro al valor civile, Jessica Dionisi anche il vicario del prefetto di Perugia, Nicola De Stefano, il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, il dirigente del compartimento della polizia stradale Lazio e Umbria, Teseo De Sanctis, il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, una rappresentanza dell'Associazione nazionale della polizia di Stato di Perugia e gli studenti della quinta classe della scuola primaria dell'Istituto comprensivo "Rosselli-Rassetti".

Durante la cerimonia, sulle note del "Silenzio", in un clima di commozione, è stato deposto un omaggio floreale nella targa in memoria dell'Appuntato Dionisi, restaurata per l'occasione dall'amministrazione comunale.

"Questa commemorazione vuol essere un segno di profondo riconoscimento - ha sottolineato il questore - al sacrificio che la Medaglia d'oro al valor civile Fausto Dionisi ha compiuto per la sicurezza e la democrazia del nostro Paese".

L'appuntato Dionisi - riferisce la questura di Perugia - è stato ricordato anche Firenze, luogo dove 45 anni fa perse la vita, con una messa in suo suffragio e la deposizione di un omaggio floreale presso la tomba. (ANSA).