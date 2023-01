Calcio, sconfitte le umbre di serie B

(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - Doppia sconfitta per Perugia e Ternana nella 21/a giornata del campionato di calcio di Serie B.

Parma batte Perugia 2-0 (1-0) in una partita disputata sul terreno dello stadio Ennio Tardini di Parma. I gol: nel primo tempo Benedyczak al 12'; nel secondo tempo Vazquez al 15'.

Reggina batte Ternana 2-1 (1-1) nella partita disputata sul terreno dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I gol: nel primo tempo per gli ospiti Pettinari al 29' e per i padroni di casa Fabbian al 36'; nel secondo tempo per i calabresi ancora Fabbian al 33'. (ANSA).