Cicchella procuratore Repubblica Terni facente funzioni

(ANSA) - TERNI, 20 GEN - Il sostituto procuratore generale Claudio Cicchella è da oggi il procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Terni. Incarico nel quale sostituisce l'ormai ex capo dell'Ufficio Alberto Liguori.

Lo ha reso noto la Procura generale di Perugia.

L'11 gennaio il plenum del Csm aveva deciso di non confermare Liguori nell'incarico ricoperto da più di quattro anni, ribaltando l'orientamento della Commissione Direttivi che aveva avuto anche il parere favorevole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Decisione legata alle chat sulle nomine del Consiglio superiore della magistratura con Luca Palamara.

Il Consiglio giudiziario dell'Umbria, riunitosi ieri, ha ora dato parere favorevole all'unanimità alla proposta del procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, Sergio Sottani, per l'applicazione di Cicchella.

Nell'occasione dell'immissione nelle funzioni presso la Procura ternana sarà presente anche il Procuratore generale Sottani.

Cicchella ha lavorato come sostituto presso la Procura della Repubblica di Perugia fino al settembre 2017 per poi trasferirsi alla Procura generale di Perugia, dove è stato facente funzioni dal settembre 2020 al maggio 2021. (ANSA).