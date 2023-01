In Umbria scendono ricoverati Covid, anche in rianimazione

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Fanno registrare una diminuzione del 3,3 per cento nell'ultima settimana i ricoverati Covid in Umbria, ora 152, 86 in area medica dedicata, 62 negli altri reparti e quattro (meno 33,3 per cento) nelle rianimazioni.

Emerge dai dati sul sito della Regione.

In calo anche gli attualmente positivi, meno 16,3 per cento nell'ultima settimana e 2.437 al 20 gennaio. I morti per il virus aumentano dello 0,3 per cento e risultano 2.388 dall'inizio della pandemia.

In aumento dello 0,1 per cento, sempre nell'ultima settimana, i tamponi, antigenici e molecolari, registrati. (ANSA).