Giunta Trento, approvata intesa su natalità con Regione Umbria

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - È stato approvato dalla Giunta provinciale di Trento il protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Umbria per lo scambio di buone pratiche in tema di sostengo alla famiglia e contrasto alla denatalità. Il documento sarà siglato il prossimo 13 febbraio dall'assessore alle politiche familiari della Provincia, Stefania Segnana, e da un rappresentante della Regione Umbria.

Gli ambiti di intervento prioritari previsti dall'intesa sono la creazione di occasioni di confronto territoriale, la promozione di strumenti quali i marchi famiglia, lo standard famiglia, i piani famiglia annuali, i distretti famiglia, i sistemi premianti e la sussidiarietà orizzontale, a partire dall'associazionismo familiare e dal welfare aziendale.

Il protocollo avrà durata triennale, prorogabile, e i due interlocutori privilegiati saranno l'Agenzia per la coesione sociale per la Provincia autonoma di Trento e la Direzione salute e welfare per la Regione Umbria. (ANSA).