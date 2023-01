Attesa la neve su gran parte dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Precipitazioni prevalentemente nevose sono attese su tutta l'Umbria a partire dalla serata odierna e nella giornata di domani, sabato 21 gennaio.

I fenomeni, stando alle previsioni meteorologiche del Centro funzionale della Protezione civile regionale, saranno più intensi nella parte centro-orientale della regione. Accumuli nevosi "significativi" sono attesi a partire dai 400-500 metri di quota, oltre che sui rilievi appenninici.

Durante la notte previste precipitazioni anche a quote basse.

Domenica le nevicate interesseranno soltanto le zone dell'Appennino.

Le temperature sono previste in sensibile ribasso.

Intanto le squadre di cantonieri della Provincia di Terni stanno monitorando le strade del territorio per far fronte alle difficoltà determinate dall'abbassamento delle temperature. In alcune zone collinari si è reso necessario spargere il sale per eliminare il ghiaccio formatosi sulle carreggiate. Gli interventi si sono concentrati in particolare nel ternano lungo la strada provinciale 313 di Passo Corese fra Terni e Stroncone.

La Provincia ha reso noto che proseguono i controlli anche nelle zone del Nera, sempre in Valnerina, si erano registrate esondazioni del fiume in vari punti. (ANSA).