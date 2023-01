Incendio in un appartamento a Terni, una persona soccorsa

(ANSA) - PERUGIA, 19 GEN - Un incendio è divampato in un appartamento a Terni, in via Papa Benedetto III. Una persona che si trovava all'interno è stata affidata alle cure dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi.

L'abitazione è posta al piano terra. L'incendio partito dalla camera da letto ha interessato l'intero appartamento abitato da due coniugi di cui solo uno presente in quel momento.

Le fiamme sono state spente e, riferiscono i vigili del fuoco, i danni riportati sono ingenti.

Si sta ora procedendo alle operazioni di verifica stabilità da parte di un funzionario. (ANSA).