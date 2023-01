Alla riscoperta di Thadea, il 22 gennaio a Montefalco

(ANSA) - PERUGIA, 19 GEN - A seguito di una verità venuta a galla solo dopo 500 anni ora si vuole anche farla conoscere ridando voce a quel personaggio femminile che risponde al nome di Thadea d'Asburgo. E nel far riemergere l'affascinante storia della figlia segreta di Carlo V Imperatore anche la piccola Umbria si trova legata ai grandi scenari dell'Europa del Cinquecento. Una sorprendente verità storica, che sembra un romanzo di fantasia ma non lo è, ha così per protagonisti imperatori, papi, sommi artisti e capitani di ventura. Ma soprattutto donne umili e tenaci.

Da tempo la Fondazione Guglielmo Giordano ha intrapreso un'opera di riscoperta e di valorizzazione di questa intensa figura femminile e degli intrecci storici che la legano all'Umbria e in particolare a Montefalco. Ed in occasione dei 500 anni dalla sua nascita (23 gennaio 1523) ora arriva l'intenso reading teatrale tratto dal testo inedito di Maria Grazia Calandrone, "Solo per la Verità. Minima, Indegnia et inutilissima serva Tadea".

L'autrice, che ne è anche voce narrante, sarà accompagnata dalle musiche dal vivo del quartetto d'archi UmbriaEnsemble.

L'evento - in programma domenica 22 gennaio (ore 17.30, ingresso gratuito su prenotazione) al museo di San Francesco a Montefalco, impreziosito dal ciclo di affreschi firmati da Benozzo Gozzoli - è stato presentato a Perugia.

Andrea Margaritelli, presidente della Fondazione Guglielmo Giordano, ha spiegato come tutto è iniziato: "Ho avuto la fortuna di imbattermi per caso in questa bellissima figura femminile dimenticata, partendo da una ricerca iniziata molti anni fa all'Archivio di Stato di Perugia e conclusa all'Archivio Generale di Simancas in Spagna. Sono rimasto subito rapito dall'intensità delle sue lettere manoscritte e dal profondo legame con angoli insospettabili della nostra bella Umbria".

L'iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Umbria e il patrocinio del Comune di Montefalco.

La poetessa, drammaturga, autrice e scrittrice di fama nazionale Maria Grazia Calandrone, ripercorrerà in un serrato dialogo, declinato in prima persona, la vita segreta che ha per protagonista Thadea nel contesto storico in cui è vissuta. Le note di UmbriaEnsemble faranno il resto. (ANSA).