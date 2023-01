Ubriaca alla guida coinvolta in un incidente, denunciata

(ANSA) - PERUGIA, 16 GEN - Ubriaca alla guida, è andata a sbattere con la sua auto contro un mezzo agricolo parcheggiato ai bordi della carreggiata. La donna è stata denunciata. E' successo a Foligno, in via Arcamone.

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato, intervenuti sul posto, dopo aver constatato che nessuno dei conducenti coinvolti necessitava dell'intervento dei sanitari del 118, hanno identificato la donna alla guida dell'auto, che mostrava evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all'abuso di alcol. Per questo motivo è stata sottoposta al test dell'etilometro che ha avuto esito positivo. La donna, infatti, è risultata avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito, circostanza che, al momento di transitare lungo via Arcamone, verosimilmente - riferisce la questura - le aveva fatto perdere il controllo del veicolo, andato a sbattere contro il mezzo agricolo parcheggiato fuori dalla carreggiata.

Visto che l'automobile era alimentata a metano, per scongiurare pericoli per la sicurezza pubblica gli agenti hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. La donna è stata deferita all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 186 del Codice della strada per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Alla conducente, inoltre, è stata ritirata la carta di circolazione insieme alla patente di guida. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. (ANSA).