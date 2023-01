Rondini, su lotta a criminalità obiettivi importanti

(ANSA) - PERUGIA, 16 GEN - "Con la cattura di Matteo Messina Denaro lo Stato Italiano dimostra che la lotta per la legalità prosegue ed ottiene obiettivi importanti": così il presidente della Commissione d'inchiesta "Analisi e studi su criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti" dell'Assemblea legislativa, Eugenio Rondini, Lega.

Commentando l'arresto, Rondini - in una nota di Palazzo Cesaroni - sottolinea che "magistratura e Ros dei Carabinieri hanno assestato un duro colpo alla mafia, dimostrando che anche la latitanza più lunga e duratura può essere interrotta". "Si tratta - ha aggiunto - di un segnale di determinazione nella lotta alla criminalità organizzata e di speranza per chi crede nella cultura della legalità. Tutto il Paese deve ritenersi soddisfatto per questa cattura, visto che le infiltrazioni e le ramificazioni delle organizzazioni mafiose non conoscono confini regionali". (ANSA).