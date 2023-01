Prc a M5s e Si/Verdi, lanciamo mobilitazione su sanità umbra

(ANSA) - PERUGIA, 14 GEN - "Prima che la destra al governo della nostra regione distrugga completamente il sistema pubblico della sanità umbra, proponiamo alle forze politiche progressiste e di sinistra, a partire da M5s che è presente in consiglio regionale e Si/Verdi, di lanciare unitariamente una mobilitazione politica regionale a difesa della sanità pubblica.

Noi ci siamo". E' l'appello lanciato da Andrea Ferroni segretario provinciale del Partito della Rifondazione comunista-Se di Perugia.

"La finanziaria del governo Meloni - osserva Ferroni - oltre a favorire i condoni e schierarsi contro i poveri, sulla sanità pubblica sta continuando a tagliare, riportando la spesa in termini di Pil al di sotto dei valori pre- pandemia. In altri termini le destre proseguono sulla strada dell'austerità. Le conseguenze per i cittadini sono molto pesanti".

"In Umbria - aggiunge - il disastro in cui sta precipitando la sanità pubblica, contro il quale stanno giustamente lottando da tempo sindacati e molti sindaci, è oramai denunciato anche da larghe fasce dell'opinione pubblica, dai cittadini stessi e dalla stampa". (ANSA).