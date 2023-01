Alla Mct Italy di Bettona attestati e premio extra ai dipendenti

(ANSA) - PERUGIA, 14 GEN - Il 2022 si è concluso positivamente alla Mct Italy di Bettona e la proprietà ha concesso un riconoscimento economico a tutti i dipendenti ed ha assegnato attestati ai lavoratori che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno. Mct ha infatti scelto di ringraziare tutto il personale, in occasione delle recenti festività natalizie, con un premio di 300 euro. "La nostra azienda - ha affermato il manager, Andrea Marcantonini - crede nel lavoro di squadra, nel valore motivazionale e nel giusto riconoscimento a chi lavora. Considero l'azienda una grande famiglia". E proprio per questo, in occasione delle festività natalizie è stata anche organizzata una festa con il personale e i loro familiari, che ha coinvolto anche i bambini: "Ci siamo riappropriati di quella socialità che la pandemia ci aveva sottratto e che è fondamentale per mantenere un gruppo ben coeso".

"Nonostante le difficoltà in termini di costi di materie prime e approvvigionamento, il 2022 - ha inoltre sottolineato Marcantonini - è stato un anno positivo per la nostra azienda: il fatturato continua ad aumentare e, per la prima volta, abbiamo largamente superato i 20 milioni di euro. I margini restano buoni, anche se i costi non previsti ci costringono a rivedere le stime; i nostri dipendenti hanno lavorato tanto e bene per consentirci questi traguardi. Renderli partecipi anche del successo economico, oltre che del prestigio delle nostre importanti collaborazioni, è sembrata la cosa più naturale".

