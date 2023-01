Un fermo per rapina in banca da 30 mila euro a Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 13 GEN - I carabinieri hanno sottoposto a fermo un campano di 57 anni ritenuto l'autore della rapina ai danni della filiale di via Monte Peglia dell'Unicredit ad Orvieto che aveva fruttato circa 30 mila euro.

Il rapinatore aveva agito con il volto coperto da una mascherina chirurgica e armato di un coltello per minacciare il personale.

Scattato l'allarme sono state attivate le ricerche durante le quali è giunta al 112 una richiesta di intervento, in località Lapone, da parte di alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un uomo alla ricerca della propria auto. Sono quindi intervenuti i carabinieri e alla loro vista - in base alla ricostruzione fornita dall'Arma - questo era scappato lanciandosi in un roveto di spine, venendo però bloccato dai militari. L'esame delle immagini del sistema di video sorveglianza dell'agenzia di credito hanno portato gli investigatori e ritenere che si trattasse del presunto autore del colpo.

Al cinquantasettenne, risultato già inquisito in passato, i carabinieri hanno sequestrato una parte della somma sottratta in banca mentre il resto del denaro è stato successivamente recuperato tra i rovi dove l'uomo si era lanciato. Sequestrati anche gli indumenti e la mascherina che si ipotizzano siano stati impiegati durante la rapina. (ANSA).