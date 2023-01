Prisco, su tifosi si studiano interventi temporanei

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - "Sono allo studio provvedimenti di tipo temporaneo in attesa che vengano completate le identificazioni dei responsabili delle due tifoserie": lo ha detto il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco rispondendo all'ANSA in merito ai provvedimenti che il Governo intende prendere dopo gli scontri tra i sostenitori di Napoli e Roma sull'Autosole. L'obiettivo - ha spiegato l'esponente di Fratelli d'Italia - "è poi di rivedere la normativa e colpire esclusivamente chi è responsabile e non certo chi vuole seguire pacificamente la propria squadra in trasferta" (ANSA).