"Grave carenza" sangue, ospedale Terni invita a donare

(ANSA) - TERNI, 13 GEN - E' una "grave carenza" di sangue quella che si sta registrando all'ospedale di Terni. Lo sottolinea la stessa Azienda ospedaliera che invita i donatori "di ogni gruppo sanguigno maggiorenni, in buone condizioni di salute e con peso superiore ai 50 chilogrammi" a fare o prenotare una donazione (telefonando allo 0744 205679).

Il Santa Maria ricorda che si può donare tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 10.30. Prevista poi un'apertura straordinaria del Servizio immunotrasfusionale programmata domenica 15 gennaio, con accettazione dalle 7.30 alle 10.30.

"C'è necessità di poter contare su nuove donazioni, di tutte le tipologie di sangue - spiega il dottor Augusto Scaccetti, direttore della Struttura di immunoematologia e trasfusionale dell'Azienda ospedaliera di Terni - per far fronte alle importanti richieste del momento. Solo un incremento di donazioni ci consentirà di garantire la regolare attività chirurgica. Per questo facciamo appello alla generosità e alla sensibilità della comunità ternana, da sempre attenta e pronta a muoversi quando si tratta di solidarietà e impegno civico".

Per informazioni più dettagliate sulla donazione di sangue https://www.aospterni.it/servizi-2/servizi/donazione-di-sangue/d onazione-di-sangue-intero/. (ANSA).