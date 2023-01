FI Regione soddisfatta per novità sui test per medicina

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - "Finalmente, grazie al ministro Anna Maria Bernini, si va verso l'eliminazione del numero chiuso alla facoltà di Medicina. È la dimostrazione di come la buona politica sia in grado di dare risposte concrete ed efficaci a un problema che in Italia si riscontra ormai da troppi anni": a dirlo è la consigliera regionale di Forza Italia, Francesca Peppucci, in segno di "forte apprezzamento per l'iniziativa intrapresa dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, con l'istituzione ad hoc di un gruppo di lavoro per individuare, a livello nazionale, un programma di accesso ragionato e sostenibile alla facoltà di Medicina partendo dal fabbisogno effettivo delle strutture sanitarie".

"Un grande passo in avanti - sottolinea Peppucci - che permetterà ai giovani di intraprendere il percorso di studi con consapevolezza, motivazione, affinità rispetto alle proprie inclinazioni, e non in base alle sorti di un test. Il gruppo di lavoro coinvolgerà tutti gli attori in campo, dal mondo accademico al Ministero della Salute, insieme alla conferenza delle Regioni e agli Ordini professionali. Da anni le Regioni denunciano la mancanza di medici ospedalieri e di famiglia, con il piano in fase di elaborazione si cercherà di accogliere tanti aspiranti medici quanti ne richiedono ospedali, studi e ambulatori".

Soddisfazione per il "percorso qualificante di riforma avviato dal Ministro Bernini" anche dal presidente del gruppo Forza Italia, Roberto Morroni. "E' un progetto che mira a mantenere standard di efficienza elevati nel sistema della formazione del nostro Paese" ha sottolineato. (ANSA).