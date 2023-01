Bonaccini, mesi per congresso? sembriamo marziani

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 13 GEN - "Garantisco che se divento segretario non ci metteremo mai più cinque-sei mesi a fare un congresso perché cosi sembriamo dei marziani. Anche se va difeso con orgoglio che siamo l'unico partito che chiama migliaia di persone a scegliere chi deve guidarli mentre gli altri non solo non fanno le primarie ma decidono in quattro in una stanza": così Stefano Bonaccini ad Assisi da dove ha iniziato da candidato per la segreteria del Pd il suo tour umbro in vista delle primarie del partito.

Ora che si dà per scontato che si è raggiunto l'accordo sulle regole, Bonaccini preferisce concentrarsi "su scuola, sanità, ambiente, lavoro e impresa" e naturalmente sulla sua idea di Pd.

"Immagino - ha detto - un Pd popolare che stia più tra la gente e nei luoghi di lavoro, dove si studia e si fa impresa, dove ci si cura e dove ci si diverte. Un Pd che abbia più rapporto con il territorio e la forza di ritrovare la vocazione maggioritaria per essere in salute perché così quando fai alleanze non le fai da una posizione di subalternità ma indicando una strada e un percorso".