Coletto, per medicina finalmente varrà il merito

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - "Bene che ci sia una selezione sul merito e sulle capacità e non un affidarsi alla fortuna": è soddisfatto l'assessore alla Salute della Regione Umbria Luca Coletto dell'annuncio del ministro dell'Università e della Ricerca, Annamaria Bernini che si andrà a un superamento del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina e del test d'accesso.

"Erano anni - ha scritto Coletto in un post su Facebook - che le Regioni denunciavano la mancanza di medici ospedalieri e di famiglia e con una popolazione anziana che ha sempre più bisogno di assistenza era necessaria una risposta che solo questo Governo si sta apprestando a dare. È sottinteso che i futuri laureati e abilitati alla professione medica potranno accedere ai reparti ospedalieri per la specialità già dal primo anno, come accadeva in passato.

Meglio tardi che mai".

"Dopo anni di poca attenzione alla sanità - ha quindi detto all'ANSA l'assessore - c'è un vero cambio di atteggiamento con questo Governo che ha preso atto della mancanza dei medici, in particolare quelli di medicina generale". Coletto ha quindi ricordato che ad esempio in Umbria "ci sono diverse zone disagiate scoperte" e ha evidenziato la necessità di "rivedere i contratti".

"Quindi - ha sottolineato ancora Coletto - bene che si tolgano test d'ingresso e numero chiuso. Si farà una valutazione del merito dopo due anni di studi, chi ha merito andrà avanti e gli altri potranno passare alle altre facoltà scientifiche". (ANSA).