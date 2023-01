Per Umbria quasi 17 milioni da Pnrr coesione e inclusione

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - Le risorse destinate alla Regione Umbria nell'ambito della "Missione 5 componente 2 del Piano nazionale ripresa e resilienza: coesione e inclusione", ammontano a 16 milioni .970.500 euro e finanziano tre investimenti per la realizzazione di 27 progetti: lo rende noto l'assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali, Luca Coletto. Il quale ricorda che "il Pnrr prevede un'ampia serie di investimenti e riforme che garantiranno l'attuazione di politiche di inclusione sociale rivolte ai cittadini maggiormente svantaggiati ed a favorire l'attuazione di politiche di coesione necessarie per ridurre il divario ed il ritardo nello sviluppo fra le diverse regioni".

I 27 progetti regionali - è detto in una nota di Palazzo Donini - mirano a sostenere le persone vulnerabili e prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e ad avviare percorsi di autonomia per persone con disabilità e potenziare i centri servizi e le politiche dell'abitare (il cosiddetto housing sociale) per persone in situazione di grave marginalità.

"Il 12 dicembre 2022 - ha detto l'assessore - la Regione Umbria, grazie alle professionalità e l'impegno delle Zone sociali e ad Anci regionale Umbria, ha raggiunto il primo importante obiettivo e cioè di avviare tutti i progetti previsti per i percorsi di autonomia per le persone con disabilità con risorse pari a 7,5 milioni di euro. Il raggiungimento di questo primo target concorre alla realizzazione delle 'Milestone nazionali' che rappresentano un adempimento obbligatorio necessario ad evitare clausole di riduzione o revoca dei contributi. Le Zone sociali interessate, Anci e Servizio sociale dell'Assessorato regionale di supporto e coordinamento, sono costantemente impegnati e in contatto per raggiungere nei tempi stabiliti tutti gli altri obiettivi". (ANSA).