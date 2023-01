Chat con Palamara, Csm 'via procuratore Terni'

La sue chat sulle nomine del Csm con Luca Palamara costano il posto di procuratore di Terni a Alberto Liguori. A sorpresa il plenum del Csm ha deciso di non confermare il magistrato nell'incarico che ricopre già da più di quattro anni, ribaltando l'orientamento della Commissione Direttivi che aveva avuto anche il parere favorevole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La proposta di lasciare Liguori al suo posto perchè è già stato "fugato ogni sospetto" sulla sua figura professionale, sostenuta in Commissione da Unicost, Magistratura Indipendente e Forza Italia, si è fermata a 9 voti. Mentre 11 sono andati alla relazione della togata di Area Alessandra Dal Moro. Nella delibera approvata si dice che Liguori avrebbe fatto "numerosi interventi" per "influenzare future nomine" del Csm, tant'è che "chiede che vengano sostenuti gli aspiranti da lui indicati, propone accordi tra rappresentanti in Consiglio di diversi gruppi associativi ed esorta Luca Palamara a ricordarli e a farli rispettare in funzione delle nomine di suo interesse". Un'attività che "incide concretamente sulla sua indipendenza".