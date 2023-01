Vescovo, non è politica parlare di poveri e migranti

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 11 GEN - "Vescovi e preti non fanno politica quando parlano della vita sociale, del bene comune, della solidarietà con i poveri e i migranti, con coloro che portano il peso della vita quotidiana con maggiore fatica.

Non facciamo altro che essere fedeli al Vangelo, pur con tutti i nostri limiti, povertà e contraddizioni": a dirlo è il presidente della Conferenza episcopale umbra e arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignor Renato Boccardo. Il quale con il settimanale La Voce e Umbria Radio InBlu si è soffermato sulle polemiche seguite alle critiche espresse al cambio di commissario per la ricostruzione post terremoto.

"Ho ricevuto alcune mail molto aggressive con l'accusa di fare politica" ha detto monsignor Boccardo. "È vero che noi come sacerdoti ci dobbiamo occupare di annunciare il Vangelo - ha aggiunto -, ma non viviamo fuori dal tempo e dalla storia. Anzi, noi crediamo che i valori del Vangelo debbano ispirare anche la vita della società civile, che non vogliamo imporre a nessuno.

Ma abbiamo il diritto e il dovere - ha concluso monsignor Boccardo - di proporre una visione di uomo e di società che affonda le radici proprio nel Vangelo". (ANSA).