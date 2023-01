Frassinetti, più risorse edilizia scuole è priorità

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "Come Governo l'incremento delle risorse per l'edilizia scolastica lo abbiamo messo come priorità, e 2 miliardi di euro sono stati approntati proprio poco tempo fa, ma è importante anche utilizzare il Pnrr con razionalità e spiegare bene alle scuole come impegnare i fondi in modo che queste risorse così importanti e ingenti, forse uniche nella nostra storia, vengano ben utilizzate": così la sottosegretaria al Ministero dell'istruzione e del merito, Paola Frassinetti, incontrando la stampa nel corso del sopralluogo per i lavori in corso nella Scuola primaria "Maria Montessori - Ciabatti" di Perugia.

Per Frassinetti, in questa opera di riqualificazione delle scuole, la direzione da tenere è quella di mantenere l'identità strutturale degli edifici scolastici ma anche di guardare all'innovazione. "Questa sintesi è veramente quello che ci vuole per un cambiamento che vada verso la sicurezza, l'innovazione e che mantenga le radici identitarie" ha poi commentato il sottosegretario all'Istruzione.

In merito alla difficoltà di utilizzare al meglio i fondi del Pnrr, Frassinetti ha parlato dell'importanza della formazione "per poter far sì che questi siano destinati in maniera mirata e puntuale". "I dirigenti scolastici possono rimanere indecisi nelle scelte se magari a monte non hanno del personale amministrativo adatto a indirizzarli bene" ha spiegato la sottosegretaria che infine ha ricordato le linee generali, "ormai tracciate", in merito all'edilizia scolastica: sicurezza, attenzione ai territori soggetti a sisma e adeguamenti normativi per i disabili. "Ci sono ancora delle scuole - ha concluso - dove gli studenti con disabilità fanno fatica addirittura a entrare e questo per una nazione civile è intollerabile".

