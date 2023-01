Mencaroni, da sistema camerale spinta per semplificazione

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - Ha evidenziato "la spinta impressa da anni dal Sistema camerale su semplificazione e digitalizzazione" il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, commentando la prima tappa, a Perugia, di 'Facciamo semplice l'Italia. PArola ai territori', con il ministro Paolo Zangrillo.

Mencaroni ha ricordato - in una nota della Camera di commercio - come per il Suap (Sportello unico per le attività produttive) sono circa 4mila le Amministrazioni comunali che utilizzano la piattaforma del sistema camerale, per consentire alle imprese del proprio territorio di gestire (completamente online, senza code allo sportello e limiti di orario) qualsiasi adempimento previsto nel ciclo di vita della propria impresa verso tutte le amministrazioni locali competenti". Ha anche sottolineato come "il Registro delle imprese sia completamente digitalizzato da circa 30 anni". "Oltre - ha aggiunto - a tutta un'altra serie di servizi delle Camere di commercio digitalizzati. Tale spinta deriva dal fatto che le Camere di commercio sono un centauro, perché enti autonomi di diritto pubblico ma in cui le associazioni imprenditoriali svolgono un ruolo direttivo centrale. Un centauro, quindi, che conosce a fondo i problemi delle imprese e da queste riceve organicamente sollecitazioni, trasformandole in iniziative concrete". (ANSA).