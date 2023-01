Zangrillo, vogliamo evitare ennesima riforma della pa

(ANSA) - PERUGIA, 09 GEN - "C'è la volonta di evitare l'ennesima riforma della pubblica amministrazione e il mio obiettivo è di far funzionare, attraverso la semplificazione e la digitalizzazione, questa macchina complessa e motore del Paese": lo ha detto il ministro Paolo Zangrillo stamani a Perugia da dove ha iniziato il viaggio con il Dipartimento della funzione pubblica per l'ascolto e il confronto con le realtà territoriali. "Facciamo semplice l'Italia. PArola ai territori" è il titolo della serie di incontri operativi in tutto il Paese "per sciogliere insieme i nodi che ancora legano" il territorio.

Dopo i primi due mesi di studio, il ministro ha sottolineato di avere trovato un progetto di Pa nel piano Pnrr "molto ben costruito". "La mia missione - ha affermato - non è ripensarlo perché chi mi ha preceduto ha fatto un ottimo lavoro. La vera sfida è di trasformare la progettazione in fatti".

Due quindi gli obiettivi prioritari rimarcati da Zangrillo: semplificazione e digitalizzazione. "Semplificare 600 procedure da qui al 2026 - ha detto - non significa fare la riforma Zangrillo ma far accadere le cose. Capire dove semplificare significa ascoltare voi e trovare soluzioni insieme. Allo stesso tempo metteremo un grande impegno dal punto di vista formativo sul versante della digitalizzazione".

Obiettivo "ambizioso, complesso e difficile" da realizzare per il ministro "ma abbiamo le capacità per far funzionare questo Paese" ha poi aggiunto definendo l'avvio del tour come una giornata importante. (ANSA).