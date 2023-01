Zangrillo, Pnrr treno alta velocità e Paese ci deve salire

(ANSA) - PERUGIA, 09 GEN - "Il Pnrr è un treno ad alta velocità sul quale il Paese deve salire per guardare al futuro": così il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che a Perugia ha avviato il viaggio "Facciamo semplice l'Italia.

PArola ai territori" del Dipartimento della funzione pubblica lungo il Paese. Piano definito dal ministro come "progetto di straordinaria importanza" e che richiede "capacità di fare cose che raramente siamo riusciti a fare in precedenza".

E in merito ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche ha affermato ha sostenuto che "per realizzare opere del valore di 100 milioni di euro il tempo medio è di 16 anni". "Il Pnrr - ha aggiunto Zangrillo - prevede cinque anni per realizzare quelle previste nel piano e un anno è già passato".

Per il ministro occorre quindi "rivedere il nostro modo di operare". "Servono competenze, capacità manageriali e di fare squadra, la complessità delle opere da realizzare prevede questo" ha aggiunto Zangrillo. (ANSA).