Maltempo: frana nei pressi di Foligno, nessun ferito

(ANSA) - PERUGIA, 09 GEN - Una frana, che non ha causato danni alle persone, si è verificata alla periferia di Foligno, nella frazione di Vescia, dopo le forti piogge delle ultime ore.

Proprio la zona del Folignate è stata la più colpita in Umbria dal maltempo, con allagamenti di strade, sottopassi e scantinati, che si sono tuttavia verificati anche in altre parti della regione, come lo Spoletino, il Ternano e la zona di Marsciano.

Non vengono segnalate situazioni di pericolo per le persone.

I vigili del fuoco nel primo pomeriggio hanno riferito che la situazione è sotto controllo. (ANSA).