Castelli, mons. Boccardo mi ha telefonato

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Il Vescovo Boccardo (di Spoleto-Norcia ndr), lo ringrazio, mi ha telefonato, ha ritenuto di dire che non ha niente contro di me, è stata una telefonata tranquillissima". Questa la risposta del sen. Guido Castelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e neocommissario per la ricostruzione post terremoto del Centro Italia, ad Agorà Rai Tre, alla domanda sulle polemiche sorte dopo la sua designazione al posto di Legnini quale Commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto del Centro Italia. (ANSA).