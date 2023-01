Edilizia scolastica, stanziati 17 mln per l'Umbria dal Pnrr

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - Ulteriori risorse a disposizione per l'edilizia scolastica dell'Umbria: il via libera questa mattina dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Paola Agabiti.

Ammonta a 16.715.485 milioni di euro lo stanziamento approvato per l'Umbria nell'ambito del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, su proposta della Regione. Le risorse sono rivolte ai Comuni e alle Province dell'Umbria per le scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado.

Aumento della sicurezza degli edifici, miglioramenti antisismici delle strutture e riduzione dei consumi energetici, queste le principali finalità che saranno tenute in considerazione per assegnare le risorse tramite un Bando che sarà pubblicato l'11 gennaio 2023 sul Bur - Bollettino ufficiale regionale dell'Umbria. i Comuni e le Province che vorranno partecipare avranno tempo fino alle ore 12 del 2 febbraio per inviare i loro progetti.

"Con questo ulteriore stanziamento - afferma l'assessore Paola Agabiti - la Regione prosegue la sua azione di sostegno e collaborazione con gli Enti locali per l'ammodernamento delle strutture scolastiche. Quello deliberato oggi rappresenta un secondo importante stanziamento di risorse per l'Umbria nell'ambito del Pnrr, risultato di una costante attenzione che la Regione pone al tema dell'edilizia scolastica". (ANSA).