Verini, su Legnini non ascoltati sindaci

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - "Il Governo non ha voluto ascoltare i tantissimi sindaci, le tantissime associazioni della zona del cratere che chiedevano la conferma di Giovanni Legnini come commissario per la ricostruzione": a dirlo è il senatore del Pd Walter Verini in merito alla nomina di Guido Castelli.

"Legnini ha lavorato bene in questi anni, in un rapporto costante con quelle comunità e ha avviato un processo di ricostruzione concreto, che si tocca con mano" aggiunge.

"Ora il governo ha compiuto una scelta politica - sostiene Verini in una nota - e ha nominato un esponente della destra che ci auguriamo faccia bene, nell'interesse delle popolazioni terremotate. Ma aver interrotto il lavoro di Giovanni Legnini è stato un grave errore". (ANSA).