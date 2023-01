Prisco soddisfatto per Castelli nuovo commissario ricostruzione

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - "Piena soddisfazione per la nomina del senatore Guido Castelli a commissario per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia" viene espressa dal sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, FdI. "Castelli, già apprezzato sindaco di Ascoli Piceno ed assessore regionale alla ricostruzione nelle Marche, può dare un nuovo impulso proprio alla ricostruzione pubblica e privata delle quattro regioni interessate, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo" aggiunge.

"Per i territori interessati - sottolinea Prisco in una nota - si impone infatti una velocizzazione delle procedure commissariali e l'indispensabile supporto agli enti locali colpiti perché ripristinino al più presto i servizi pubblici, così come alle attività produttive che vivono tuttora situazioni di grande difficoltà a distanza di anni da quell'evento drammatico". (ANSA).