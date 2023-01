On. Nevi, Castelli farà al meglio commissario

(ANSA) - TERNI, 03 GEN - "Al senatore Guido Castelli le mie più vive congratulazioni per la nomina a commissario straordinario per la ricostruzione post sisma del Centro Italia": cosi l'on. Raffaele Nevi, Forza Italia, ha commentato la notizia dell'avvicendamento al vertice della Struttura commissariale. "Sono certo, data la sua esperienza, che Castelli saprà interpretare al meglio il ruolo assegnatogli dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e saprà dare una ulteriore spinta al processo di ricostruzione delle aree colpite", ha aggiunto il parlamentare umbro.

"Al commissario uscente, Giovanni Legnini, va il riconoscimento di avere realizzato in questi ultimi anni un ottimo lavoro, permettendo alla ricostruzione di avviare passi decisivi verso il suo compimento", ha concluso l'onorevole Nevi.

(ANSA).