Comune Foligno attiva navette per raggiungere Rasiglia

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 03 GEN - Verrà di nuovo attivato, a cura del Comune di Foligno, il servizio di navetta, gratuito da Casenove a Rasiglia nelle giornate del 6, 7 e 8 gennaio. Lo ha annunciato la stessa Amministrazione comunale.

La navetta partirà dal parcheggio di Casenove fino a Rasiglia, a partire dalle 9 ogni mezz'ora fino alle 18,30 (con una breve interruzione intorno alle 14), percorso inverso dalle 9,15 alle 18,45.

Il Comune sottolinea che in questo modo "sarà possibile evitare di affollare l'area intorno a Rasiglia, in cui è previsto un particolare afflusso di turisti in questo periodo".

