A Usl 1 premio nazionale Legambiente, "Animali in città"

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - L'Usl Umbria 1 ha ricevuto il premio nazionale di Legambiente, "Animali in città 2022", per i risultati ottenuti dall'Unità operativa speciale randagismo e igiene urbana, di cui è responsabile Brigitta Favi. Si tratta di un'indagine, giunta alla 11/a edizione, sulle performance che Amministrazioni comunali ed Aziende sanitarie "dichiarano di offrire ai cittadini che hanno animali d'affezione e, in generale, per la migliore convivenza in città con animali padronali e selvatici".

La dottoressa Favi ha ritirato il premio - a nome e su delega del direttore generale dell'Usl Umbria 1, Massimo Braganti - in una cerimonia che si è tenuta a Milano durante una mostra canina internazionale.

"Con questo ulteriore riconoscimento in favore dei professionisti dell'Usl Umbria 1, abbiamo ancora una conferma delle professionalità e dell'impegno dimostrato, per questo ci tengo veramente a ringraziare tutti i lavoratori dell'Azienda per il lavoro svolto", sottolinea Massimo Braganti in una nota dell'Usl.

"È un riconoscimento molto prestigioso e ambito a livello nazionale, che riconosce l'impegno delle amministrazioni nella lotta al randagismo. Già lo scorso anno avevamo raggiunto buoni risultati, arrivando secondi in tutta Italia nella performance quadro risorse-risultati e tra i migliori cinque in materia di anagrafe canina", spiega Brigitta Favi.

Dal rapporto "Animali in Città" emerge - si legge ancora nella nota - che sono solo sette le aziende sanitarie italiane premiate e l'Usl Umbria 1 lo ha ricevuto "quale primo miglior risultato nella valutazione complessiva dei 25 indicatori considerati, tra tutte le medio-grandi Aziende, tra 500 e un milione di abitanti, che hanno fornito dati". (ANSA).