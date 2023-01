Il merletto orvietano in mostra a Palazzo Coelli

(ANSA) - PERUGIA, 02 GEN - Il merletto orvietano in mostra nelle sale espositive di Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. Fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare degli autentici capolavori realizzati ad uncinetto.

Veri e propri quadri che stanno a testimoniare la maestria di un'arte antica e preziosa che nella città di Orvieto resiste dal 1800. La mostra è stata allestita dal Lions Club Orvieto e patrocinata dal Comune e dalla stessa Fondazione Cro.

Visitando l'esposizione si entra in un percorso unico ed emozionante, dove si viene rapiti dalla bellezza di centrini e altre realizzazioni di grande pregio.

"Abbiamo voluto realizzare questa mostra per rendere omaggio e dare il giusto risalto a un'arte unica quale è quella del merletto orvietano", hanno spiegato Alessandra Cannistrà e Franco Barbabella, rispettivamente presidente e vice presidente del Lions Club Orvieto. "L'arte del Merletto nella nostra città risale al 1800 e credo che dovremmo adoperarci tutti perché non solo non venga perduta, ma rilanciata anche attraverso le nuove generazioni", hanno aggiunto Cannistrà e Barbabella. Ed è proprio nei giovani che ripongono la speranza per un nuovo slancio che possa "costituire un nuovo volano per l'economia turistica e culturale della città. L'ipotesi della nascita di botteghe artigiane dove produrre tanti nuovi pezzi unici è auspicabile", hanno aggiunto Cannistrà e Barbabella. (ANSA).