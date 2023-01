A Perugia i podcast sui progetti dell'Art Bonus

(ANSA) - PERUGIA, 02 GEN - Il progetto Art Bonus Perugia, volto alla ricerca di mecenati per il restauro dei beni dell'ente, propone una nuova forma di comunicazione finalizzata ad ampliare l'attrattività turistica e la fruibilità del patrimonio culturale e storico.

E' infatti possibile ascoltare "ArtBonusPerugia: il podcast sul mecenatismo della tua città", progetto ideato dall'Unità operativa organi istituzionali-comunicazione del Comune che nelle prime quattro puntate porterà la cittadinanza alla scoperta dei beni restaurati dai mecenati Art Bonus Perugia e di quelli ancora in cerca di futuri mecenati.

La sfida che il Comune raccoglie - spiega l'ente - con questo nuovo progetto di comunicazione curato in collaborazione con il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è quella di rendere attrattivi e appetibili i beni restaurati dai mecenati e incentivare la qualità dell'informazione turistica e culturale attraverso nuove piattaforme digitali e garantire una maggiore fruizione dei beni culturali e storici da parte degli utenti. In questo contesto trova spazio la realizzazione dei podcast, la cui trasmissione audio registrata digitalmente è fruibile via internet sulla testata giornalistica Perugia Comunica e in streaming previo download (https://www.spreaker.com/show/art-bonus-perugia-tra-beni-e-mece nati?utm) Nel racconto si alternano le voci di Virginia Duranti e Luca Corrado, volontari del Servizio civile universale attualmente impegnati nel progetto Art Bonus del Comune di Perugia per l'anno 2022-2023.

La prima puntata del podcast ha come tema centrale il restauro della Fontana Maggiore e della Pietra della Giustizia, mentre il secondo episodio verte sull'arco dei Tei e la Fontana di via Maestà delle Volte. Si prosegue con i restauri del Teatro Morlacchi e delle vetrate della Sala dei Notari. Nella quarta e ultima puntata giungiamo infine alla Fonte Lomellina e alla Fonte di San Francesco di Ponte San Giovanni.

L'esperienza del podcast si completa poi con l'offerta di percorsi turistici/culturali, evidenziati con QRCode e correlati da una serie di pittogrammi realizzati da Sara El Khadda, studentessa dell'Itts "A.Volta" impegnata nel progetto Alternanza lavoro al Comune di Perugia. (ANSA).