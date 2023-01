In Umbria notte capodanno primaverile, 12 gradi alla Polvese

(ANSA) - PERUGIA, 01 GEN - In Umbria notte di Capodanno con temperature primaverili. Ad agevolare le feste in piazza, a cominciare dal "concertone" Rai a Perugia, è stato il clima mite che da giorni si respira su tutta la regione, con temperature che sono più prossime a quelle che si registrano in aprile che tra dicembre e gennaio.

Proprio a Perugia, la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale ha registrato 11,6 gradi poco dopo lo scoccare della mezzanotte.

A Terni alle ore due i gradi rilevati sono stati invece 10,5.

E intorno ai 10 gradi, sempre tra la mezzanotte e l'una, sono stati i valori registrati a Foligno, Spoleto, Orvieto, Città di Castello e Gubbio.

Ma il record l'ha toccato l'Isola Polvese, sul lago Trasimeno: alla mezzanotte e mezza, sono stati rilevati ben 12 gradi.

Stando alle previsioni meteo dello stesso Centro funzionale, la situazione non dovrebbe cambiare per la giornata odierna, mentre lunedì e martedì è atteso cielo nuvoloso con possibili pioviggini, ma le temperature resteranno poi o meno invariate, con le massime che potrebbero subire anche un rialzo.

Temperature massime che negli ultimi due, tre giorni hanno superato anche i 18 gradi come nel caso di Terni, bel pomeriggio del 31 dicembre. (ANSA).