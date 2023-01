Agabiti, ascolti concerto primo successo 2023

(ANSA) - PERUGIA, 01 GEN - "Il Capodanno Rai a Perugia, seconda volta consecutiva che va in onda dall'Umbria, è il primo grande successo 2023 della Regione": a dirlo all'ANSA è l'assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti. "Un serata meravigliosa quella vissuta nel centro storico del nostro capoluogo, ma soprattutto un evento che ha permesso all'Umbria di entrare nelle case di milioni di italiani", ha aggiunto.

"Sono eventi di caratura nazionale e internazionale - ha sottolineato Agabiti - che permettono ai nostri territori di mettersi in bella mostra e arrivare direttamente alle persone.

La strada che abbiamo tracciato è chiaramente quella giusta, la conferma arriva dai risultati, anche in termini numerici. Tutto questo - ha concluso Agabiti - è merito di una programmazione e di una visione chiara di ciò che doveva essere fatto ed è frutto di un grande lavoro sinergico dell'intera struttura regionale".

