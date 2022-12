Va in pensione ma resta al lavoro senza stipendio

(ANSA) - PERUGIA, 31 DIC - Va in pensione, ma resterà in servizio ancora per un anno senza percepire lo stipendio. Questa storia di attaccamento e dedizione al lavoro arriva dal Comune di Todi ed ha per protagonista la comandante della polizia municipale, Emanuela Caporali. "Ho avuto la fortuna di fare il lavoro che sognavo - racconta all'ANSA - e questi 41 anni e alcuni mesi di servizio sono stati meravigliosi. Da questo lavoro e dalla città di Todi ho avuto tutto quello che desideravo, questo è il momento di restituire un po' di ciò che ho ottenuto e ho deciso di farlo restando gratuitamente al mio posto". Madre di tre figlie femmine e oggi anche nonna, Caporali racconta di essere riuscita a coniugare lavoro e famiglia, "soprattutto grazie alla comprensione delle mie figlie che sono state orgogliose della mia professione e non sono state di certo sorprese dalla mia decisione di restare ancora in servizio".

Caporali resterà al comando della polizia municipale fino a quando non sarà individuato il suo successore e comunque non oltre i dodici mesi come indica il decreto firmato dal sindaco Antonino Ruggiano. Intanto, anche in questo ultimo giorno dell'anno e suo ultimo giorno da dipendente effettiva, la comandante è regolarmente alla sua scrivania: "Non ho certo lasciato il cumulo finale di ferie come fanno in molti, anche perché fino alla fine ho onestamente sperato di non andare in pensione". Ripercorre i tanti anni di servizio, "che sono contrassegnati da momenti belli come le visite del presidente della Repubblica Sandro Pertini e di papa Wojtyla, ma anche da tragedie, una su tutte l'incendio del Palazzo del Vignola in cui morirono 35 persone", ricorda la comandante. Infine, una raccomandazione ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro: "Inseguite i vostri sogni e non accontentatevi - dice Caporali - Se farete il lavoro che vi piace, non lavorerete mai un giorno della vostra vita. Ma sarà soltanto un grande divertimento". (ANSA).