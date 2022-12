Ricercato nel Regno Unito per pedofilia arrestato a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - E' stato rintracciato ed arrestato in un albergo di Perugia un cittadino inglese, residente in Francia da sette anni, accusato dall'autorità giudiziaria del Regno Unito di cinque reati di natura sessuale con minori e due reati di sottrazione di minorenne. L'uomo era ricercato con segnalazione della "Bristol Crown Court" per l'esecuzione della pena residua di 15 mesi di reclusione (la sentenza di condanna a cinque anni complessivi di reclusione oltre a successivi quattro di pena alternativa era già stata in gran parte scontata), a lui inflitta con sentenza della "Lewes Crown Court" dell'East Soussex.

L'arresto è stato eseguito il 28 dicembre scorso dal personale della questura di Perugia, mentre il 29 è stato convalidato dalla Corte d'appello, su richiesta della procura generale.

L'uomo, in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini britannici a seguito della Brexit, lavora in una fabbrica che produce parti di ricambio per autovetture ed è stato rintracciato dalla polizia in un noto albergo del centro storico dove si trovava per una breve vacanza di tre giorni in compagnia della moglie, anch'ella britannica, studentessa, con la quale è sposato da due anni.

La Corte d'appello ha disposto la scarcerazione del cittadino inglese con l'obbligo di dimora nel comune di Perugia e di presentazione giornaliera all'autorità di pubblica sicurezza.

